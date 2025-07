Cheganças continua sem respostas para travessia segura no IC2

A falta de segurança rodoviária na localidade de Cheganças, atravessada pelo Itinerário Complementar (IC) 2, continua a preocupar moradores e autarcas. Micael Correia, residente e candidato pelo movimento TODOS à freguesia de Alenquer, voltou a alertar para a inexistência de medidas eficazes de controlo de velocidade ao longo da via.

Segundo o morador, a única passadeira existente com sinalização vertical localiza-se junto a dois cafés, sendo a única ao longo de toda a travessia da localidade. “Os carros não param nas passadeiras, circulam a velocidades excessivas, é permitido ultrapassar dentro da localidade porque não existe traço contínuo e também não há sinalização vertical adequada”, denuncia, referindo que já havia comunicado o problema há dois anos, sem que tenha havido qualquer intervenção.

O vereador Tiago Pedro reconhece a gravidade da situação e garante que a câmara tem insistido junto da Infraestruturas de Portugal (IP) para serem realizadas intervenções com urgência. “Voltámos a contactar a IP e não temos mais tempo a perder. Esta câmara deve exigir que o Governo central passe a olhar para nós. É inaceitável que, numa bolsa urbana entre o Carregado e Alenquer, só exista uma passadeira com semáforos”, afirma o autarca.

Tiago Pedro sublinha ainda que o município chegou a apresentar propostas à IP, incluindo a disponibilidade para assumir os custos da intervenção, mas a empresa estatal recusou alterações com o argumento de que já existe um projecto de reformulação da Estrada Nacional 3 e 1, que não querem comprometer. “Já pedimos uma nova reunião e vamos continuar a pressionar. Temos de marcar presença e mostrar que a população não pode continuar esquecida”, reiterou o vereador.