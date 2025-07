Escolas de Benavente e Samora Correia distinguidas por promoverem educação para a integridade

Duas escolas do concelho de Benavente foram distinguidas pela associação cívica All4Integrity pelo trabalho desenvolvido na área da educação para a integridade, através do programa RedEscolas AntiCorrupção. A Escola Duarte Lopes, do Agrupamento de Escolas de Benavente, conquistou o Selo Ouro, a mais alta distinção atribuída, enquanto a Escola de Segunda Oportunidade de Samora Correia recebeu o Selo Prata.

A Escola Duarte Lopes destacou-se pela continuidade e consistência do trabalho desenvolvido ao longo dos anos, enquanto a Escola de Segunda Oportunidade de Samora Correia foi reconhecida pelo esforço em adaptar os conteúdos e a abordagem à realidade dos seus alunos.

O reconhecimento destaca o envolvimento das comunidades escolares na promoção de uma cultura de integridade, através da realização de projectos sobre corrupção, ética e cidadania. As iniciativas envolveram alunos, professores e outros elementos da comunidade, com actividades interdisciplinares centradas em temas como o espaço público, a transparência e o bem comum.