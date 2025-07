Eucaliptos na Meia Via abatidos para serem substituídos por espécies autóctones

O município de Torres Novas está a desenvolver uma intervenção florestal numa parcela de terreno municipal localizada na freguesia da Meia Via, com uma área de cerca de cinco hectares, no âmbito de um projecto aprovado pelo Regime Jurídico de Arborização e Rearborização (RJAR). Os trabalhos de reconversão tiveram início este mês de Junho com o abate dos eucaliptos existentes. Posteriormente, serão realizadas as operações de remoção de touças, mobilização e fertilização do solo, com vista à plantação de cerca de 2.300 exemplares de sobreiros e medronheiros.

Esta acção, explica o município, consiste na reconversão de um eucaliptal de fraca produtividade, ecologicamente desajustado e com elevado risco de incêndio, por um povoamento ordenado de espécies autóctones, nomeadamente sobreiro e medronheiro, mais adaptadas às condições ecológicas e climáticas da região.