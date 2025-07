Incidente com pirotecnia feriu cinco e causou susto em Salvaterra de Magos

O incidente, que causou cinco feridos, ocorreu durante um espectáculo de marchas populares que decorreu na noite de 21 de Junho na praça de touros de Salvaterra de Magos. Os feridos não tiveram lesões graves e o espectáculo acabou por prosseguir.

Um incidente com material pirotécnico durante um espectáculo de marchas populares na Praça de Touros de Salvaterra de Magos, provocou vários feridos na noite de sábado, 21 de Junho. Na origem do incidente, segundo fonte dos bombeiros, esteve uma caixa de fogo-de-artifício de venda livre que tombou na direcção do público.

Segundo o chefe de equipa do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, o incidente terá sido provocado por “engenhos pirotécnicos que rebentaram”, causando “dois feridos leves”, que foram transportados para o Hospital de Santarém. Três outros feridos foram assistidos pelos meios de emergência no próprio local, acrescentou a mesma fonte. O alerta foi dado às 22h42 e a situação entrou em fase de conclusão uma hora depois, às 23h55. O espectáculo, apesar da situação, pôde prosseguir até final.

No teatro de operações estiveram mobilizados 23 operacionais, apoiados por 11 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, Samora Correia e Benavente, bem como elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR) e as equipas das viaturas de emergência médica dos hospitais de Vila Franca de Xira e de Santarém.

Rajada de vento inesperada tombou caixa de fogo-de-artifício

A direcção da Marcha Popular “Coração do Ribatejo” esclareceu no dia seguinte que uma rajada de vento esteve na origem do incidente com fogo-de-artifício, no final do espectáculo em Salvaterra de Magos. A mesma entidade assumiu, em comunicado, os danos e reiterou o compromisso com a segurança.

Segundo a direcção da marcha, após os habituais discursos de agradecimento às entidades oficiais e como tem sido tradição há 13 anos, foram lançadas duas caixas de pirotecnia de venda livre, semelhantes às utilizadas em festas de passagem de ano. Uma rajada de vento inesperada fez tombar uma das caixas, fazendo com que os projécteis pirotécnicos fossem disparados em direcções não previstas.

A Marcha Popular “Coração do Ribatejo” manifestou total solidariedade com os envolvidos e agradeceu a rápida intervenção dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, da VMER, da GNR, da Protecção Civil Municipal e de todas as entidades presentes. Garante que continuará a sua actividade com o mesmo empenho e espírito comunitário, levando consigo as lições deste “infeliz acontecimento”.