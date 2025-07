Suspeito de abusar de menina de 7 anos detido em Benavente

Um jovem de 22 anos, que trabalhava numa escola do 1.º ciclo em Benavente, foi detido sob fortes indícios de abuso sexual agravado de uma menor. Os factos ocorreram durante uma actividade extracurricular e foram parcialmente presenciados por outras crianças.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta semana um homem de 22 anos, fortemente indiciado do crime de abuso sexual de crianças agravado, praticado contra uma menor de 7 anos. O caso ocorreu numa escola do 1.º ciclo do ensino básico no concelho de Benavente, onde o suspeito trabalhava há cinco meses.

Os factos remontam ao dia 16 de Junho, durante uma actividade extracurricular. A vítima foi constrangida a actos sexuais, os quais foram parcialmente testemunhados por outras crianças. A investigação teve início após uma denúncia apresentada à GNR pela família da menor, que acabou por relatar os factos. A PJ foi contactada de imediato e o suspeito foi detido no mesmo dia.

O indivíduo, que também desenvolvia uma actividade ligada ao desporto, mantendo contacto com outras crianças, foi presente a primeiro interrogatório judicial. Como medidas de coacção, o tribunal aplicou-lhe a proibição de contacto com a vítima, a interdição de exercer funções que envolvam menores, a proibição de se aproximar de crianças com menos de 15 anos e obrigação de mudar de concelho de residência.