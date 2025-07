ULS do Estuário do Tejo garante continuidade da cooperação com Santa Casa de Benavente

A parceria estabelecida entre a Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo e a Santa Casa da Misericórdia de Benavente mantém-se sem alterações, assegurando a continuidade dos três protocolos actualmente em vigor: o projecto Bata Branca, as Consultas a Tempo e Horas e o Serviço de Atendimento Permanente (SAP).

A informação foi tornada pública pela ULS Estuário do Tejo com o objectivo de garantir tranquilidade à população e desmentir qualquer possibilidade de cessação da cooperação.

O projecto Bata Branca e as Consultas a Tempo e Horas têm vigência até 31 de Dezembro, com renovação anual, como é prática habitual. Já o protocolo referente ao SAP está em vigor até 31 de Julho, prazo que coincide com as obras de requalificação no Centro de Saúde de Benavente, que já começaram, e a construção de dois gabinetes de medicina dentária.

Durante o período das intervenções, o SAP funcionará provisoriamente em conjunto com a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Benavente, implicando ajustes logísticos e a definição de um novo protocolo que acomode essas alterações. No entanto, garante-se a continuidade do serviço, bem como colaboração com a Misericórdia de Benavente.

Se as obras não decorrerem no período previsto, o protocolo actual será automaticamente prorrogado, mantendo-se o SAP em funcionamento regular. Após a conclusão dos trabalhos, o acordo será renovado nos moldes habituais. As entidades destacam ainda que, como resultado deste processo de requalificação, Benavente passará a dispor de dois gabinetes de saúde oral, reforçando a resposta de cuidados primários à população local.