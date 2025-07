USF Marquesa de Alorna promove “Mês Aberto da Vacinação” em Junho

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Imunização, celebrado a 9 de Junho, a Unidade de Saúde Familiar Marquesa de Alorna, da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), promove a iniciativa “Mês Aberto da Vacinação”, ao longo de todo o mês de Junho. A iniciativa é destinada aos utentes da unidade e pretende alertar para a importância da vacinação e incentivar a actualização do boletim de vacinas. A vacinação oportunística decorre de segunda a quinta-feira, entre as 16h00 e as 18h00, ao longo de todo o mês. Sob o mote “Vacinar é proteger – por si, pelos seus, por todos”, esta iniciativa reforça o compromisso da ULS Lezíria com a promoção da saúde pública, prevenindo doenças e protegendo a comunidade. Os utentes devem consultar o seu boletim de vacinas ou a APP SNS e, caso tenham vacinas em atraso, podem dirigir-se à USF para actualizar.