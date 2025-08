Exposição itinerante sobre Diocese de Santarém em Tomar

A exposição itinerante “Por Cristo, com Cristo, em Cristo - Diocese de Santarém – 50 anos de Identidade e Missão”, que está a percorrer durante este ano os 13 concelhos que constituem o território da Diocese de Santarém, está patente em Tomar, na Casa Vieira Guimarães, até 31 de Agosto. A inauguração contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão, do bispo de Santarém, D. José Traquina, do vigário de Tomar, padre Rui Tereso, entre outras entidades.

No âmbito dos 50 anos da criação da Diocese de Santarém e encerrando a celebração do seu 10.º aniversário, o Museu Diocesano promove uma exposição itinerante para dar a conhecer a matriz identitária deste território eclesiástico, dos fiéis e das comunidades onde se inserem, bem como das diversas dinâmicas pastorais. A exposição pode ser visitada de quarta a sexta, das 14h00 às 18h00, e aos sábados e domingos, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.