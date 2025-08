Henrique de Carvalho Dias volta a Abiúl com mais uma exposição e o lançamento de um novo livro de imagens da festa

O fotojornalista de Palmela volta a Abiúl para mais uma exposição e o lançamento de novo livro outra vez dedicado aos forcados.

Henrique de Carvalho Dias continua a ser uma presença habitual na galeria de exposições, situada em frente da praça de touros de Abiúl, mais uma vez também por altura das festas anuais. Este ano não vai ser diferente: entre 2 e 14 de Agosto, o fotógrafo taurino mais prestigiado em Portugal volta a mostrar uma exposição com cerca de sessenta fotografias de cavaleiros, toureiros e forcados. A exposição vai ter um momento especial que é o do lançamento do segundo volume de um livro com fotos a que deu o titulo de “A nobre arte de pegar toiros”, inteiramente dedicado aos forcados como se pode entender pelo título.

O fotógrafo vai estar presente, como é habitual, para autografar o livro e receber os seus amigos e admiradores.

Recorde-se que Henrique de Carvalho Dias é o único fotógrafo taurino que se dedica a publicar livros sobre o seu trabalho, e que tem um livro a que deu o título de “Tauromaquia das Emoções” em que regista em mais de duas centenas de fotos momentos dramáticos e sempre espectaculares de quedas e colhidas nas arenas portuguesas. Foi, aliás, sobre este tema que há mais de trinta anos Henrique de Carvalho Dias começou a sua colaboração com O MIRANTE, publicando regularmente algumas dessas fotos que vão ficar para a história da festa taurina.

Henrique de Carvalho Dias tem a honra de convidar os aficionados a visitar a Exposição de imagens taurinas, que apresentará na vila de Abiúl durante a Feira Taurina e que terá lugar entre os dias 2 e 14 de Agosto de 2025, em que estarão patentes 60 imagens de cavaleiros, matadores e forcados, e que poderá ser vista na galeria em frente às bilheteiras da Praça de Toiros.