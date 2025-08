Rancho Típico Saia Rodada vai ter sede reabilitada

A sede do Rancho Típico Saia Rodada, em Benavente, vai ser alvo de uma reabilitação profunda, num investimento superior a 149 mil euros, com obras previstas para durar quatro meses.

A reabilitação da sede do Rancho Típico Saia Rodada, situada no Largo do Jogo da Bola, em Benavente, é um desejo antigo da colectividade que, em várias ocasiões, deu nota das más condições do espaço em reuniões camarárias. A intervenção tem um valor estimado de 149.900 euros acrescidos de IVA e um prazo de execução de 120 dias. A obras prevê uma intervenção profunda tanto no interior como no exterior do edifício, que se encontra actualmente bastante degradado.

Recorde-se que a Câmara de Benavente lançou a concurso a empreitada em três ocasiões com valores na ordem dos 450 mil euros, 500 mil euros e, na derradeira, o valor da obra atingia os 600 mil euros. A intervenção incluía também a construção de um auditório no espaço. Face à subida dos valores, a autarquia optou por recuar e avançou para uma intervenção de menor monta, centrando-se na requalificação estrutural do espaço.

Para o interior, está prevista a remodelação integral das instalações sanitárias, incluindo a sua adaptação a pessoas com mobilidade condicionada, bem como a renovação da zona do bar e cozinha. Será ainda substituída a rede de abastecimento de águas e a rede de drenagem de águas residuais domésticas, estando também prevista a reparação de pavimentos e paredes interiores.

Já no exterior, o projecto prevê a substituição integral da cobertura, a criação de uma rampa de acesso para utilizadores com mobilidade condicionada, a substituição de todas as janelas e da porta por caixilharia em PVC com vidro duplo, bem como a reparação e pintura das paredes exteriores.

O edifício, que se encontra ao serviço do rancho há três décadas, foi construído há 80 anos e serviu, anteriormente, como posto da Guarda Nacional Republicana.