Santarém recebe debate sobre novidades no investimento em regadio

A Federação Nacional de Regantes de Portugal, no âmbito do ciclo de iniciativas que assinalam o seu 20º aniversário, vai promover um debate subordinado ao tema “Investimento em Regadio: o que há de novo?”. O evento tem lugar a 10 de Setembro, em Santarém, durante a Agroglobal, no Auditório Armando Sevinate Pinto.

O debate tem como objectivo criar uma plataforma de reflexão e diálogo sobre os desafios e oportunidades que se colocam ao investimento em regadio em Portugal, perspectivando as mais recentes novidades neste âmbito, num momento em que a sustentabilidade, a eficiência hídrica e o financiamento ganham nova centralidade no debate agrícola nacional e europeu, nomeadamente no contexto da “nova” Política Agrícola Comum - PAC. Especialistas das várias áreas do sector reflectem sobre novos cenários e novo ciclo no investimento em regadio.