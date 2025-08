Segunda edição da Festa do Futuro regressa ao Souto com o tema “A Floresta”

A freguesia do Souto, em Abrantes, volta a ser palco da Festa do Futuro, nos dias 2 e 3 de Agosto, naquela que será a sua segunda edição. Com o tema “A Floresta”, o evento, organizado pela Associação Além Mundus, promete dois dias de intensa programação cultural e artística, onde a sustentabilidade ambiental, a arte e a participação comunitária assumem o papel central. O festival, de carácter multidisciplinar, apresenta um conjunto diversificado de actividades que inclui teatro, dança, música, artes visuais, oficinas, conversas, caminhadas exploratórias, gastronomia e, pela primeira vez, uma feira de artesanato e artigos em segunda mão. A iniciativa, que conta com o apoio de várias associações locais, pretende estimular o pensamento e a relação entre a arte, a cultura e o ecossistema. A Associação Além Mundus sublinha que a Festa do Futuro representa mais do que um festival: é um projecto de desenvolvimento local que visa dinamizar o território, reforçar o orgulho identitário e criar laços entre gerações.