Amiense vai ter campo de futebol de 7 com apoio municipal

A Câmara de Santarém decidiu atribuir um apoio financeiro excepcional de 110 mil euros ao Clube Desportivo Amiense, para comparticipar a construção do novo campo de futebol de 7. A empreitada está orçada em 220 mil euros e tem também apoio assegurado no montante de 37.418€ por parte da Federação Portuguesa de Futebol, através do Programa Crescer 2024 a que o clube de Amiais de Baixo se candidatou. A construção do novo campo de futebol de 7 do CD Amiense vai permitir uma melhoria das condições de treino, aumentando não só a qualidade da formação dos actuais praticantes, como a oferta desportiva. Em Amiais de Baixo apenas existe um campo de futebol de 11, considerado manifestamente insuficiente para o desenvolvimento da actividade desportiva de todos os escalões de formação, nomeadamente para a realização dos treinos semanais.