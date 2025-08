Passeio das Estrelas em Rio Maior distingue atletas e treinadores de excelência

O Passeio das Estrelas foi inaugurado no dia 23 de Julho em Rio Maior. Trata-se, segundo o município, de um espaço destinado à celebração e reconhecimento público dos atletas e treinadores que, com os seus resultados, mérito e dedicação, têm afirmado o nome de Rio Maior no panorama desportivo nacional e internacional. Na ocasião procedeu-se ainda à assinatura do protocolo de adesão do Município de Rio Maior como curador à Fundação do Desporto, com o principal objectivo de continuar a fomentar e a desenvolver o desporto português.