Santarém Basket tem a melhor época dos últimos 20 anos

O Santarém Basket faz balanço extremamente positivo da época em que bateu recorde de atletas, com 222 inscrições.

O Santarém Basket Clube obteve os melhores resultados dos últimos 20 anos. Na época de 2024/2025, destaque para os campeonatos distritais, participações nas provas nacionais e dos atletas chamados às selecções nacionais e regionais. O clube considera que este feito se deve ao persistente trabalho de toda a estrutura e todos os que acarinham a modalidade de grandes tradições em Santarém.

O Santarém Basket foi campeão em quatro campeonatos distritais - sub14 masculinos, sub18 masculinos, sub16 femininos e sub18 femininos -; campeão regional em sub12 masculinos; participou em três campeonatos nacionais de formação; três taças nacionais de formação; foi finalista da final four da taça nacional sub18 femininos em terceiro lugar; sexto no nacional sub16 femininos, reactivou a sua equipa sénior feminina; contribuiu com seis atletas para as seleções nacionais sub14, sub15 e sub16, dos quais três permanecem a cumprir jogos internacionas; e contribuiu com 22 nas selecções distritais. Além disso, foi batido o recorde de inscrições com 222 atletas.