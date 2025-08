Tomar recebeu campeonatos nacionais de Verão de natação artística

O Gesloures fez o pleno no segundo e último dia dos campeonatos nacionais de Verão de natação artística, que terminaram no domingo, 20 de Julho, em Tomar. Depois de triunfarem nas finais de sábado, o conjunto impôs-se no dueto livre absoluto misto, com Filipa Abreu e Daniel Ascenso, e no livre absoluto, com Filipa Faria e Carlota Fonseca, neste caso batendo Anna Luiza Carvalho e Inês Dubini, do Fluvial Portuense. Por equipas, Sofia Moreira, Lara Botelho, Maria Alves, Cheila Vieira, Marta Abreu e Carlota Fonseca imperaram, à frente do Fluvial, segundo, e do Aminata, terceiro, a mesma relação de forças que se verificou no acrobático livre. Nestes nacionais participaram mais de 220 nadadores, de 18 clubes diferentes, em formato ‘open’, o que permitiu a inscrição de emblemas de Espanha e Alemanha.