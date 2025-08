Triatletas de Alhandra fecham época com bons resultados

A Secção de Natação e Triatlo do Alhandra Sporting Club participou no Duatlo de Alcabideche, prova integrada no Campeonato Regional Jovem. Na última competição antes da pausa de Verão, o clube alcançou o terceiro lugar por equipas, resultado obtido pela soma das classificações individuais dos atletas participantes. Em destaque estiveram Manuel Gameiro e Afonso Franco, ambos com o segundo lugar nos respectivos escalões, e Salvador Varela, que terminou em terceiro.

Em representação do Alhandra competiram ainda os atletas: Sofia Paulo, Afonso Rodrigues, Raquel Lainho, Tomé Silva, Miguel Alpendre, Guiomar Pinheiro, Raquel Marques, Frederico Alves, Tomás Paulo, Rodrigo Vieira, Gonçalo Marques, Gabriel Vieira e Frederico Lainho (DNF).

Ricardo Pissarra vence em Entre-os-Rios

O atleta Ricardo Pissarra, da Secção de Natação e Triatlo do Alhandra Sporting Club, venceu a etapa do Campeonato Nacional de Cadetes no Rios Ibéricos Remax Advanced, realizado em Entre-os-Rios, garantindo o apuramento para os Youth. A prova integrou também a Taça de Portugal, onde a equipa feminina do Alhandra alcançou o 3.º lugar por equipas. A formação masculina terminou em 4.º. Na etapa do Campeonato Nacional de Cadetes participaram ainda: Ana Fung (3.º), Miguel Medronheira (3.º), Eva Ceia (6.º), António Borges (7.º), Eduardo Branco (13.º), Pedro Sardinha (14.º), Rodrigo Barreto (18.º), Tomás Barrocas (22.º) e Tomás Almeida (28.º). Já o atleta Santiago Gaspar conquistou o título de vice-campeão nacional de juvenis no XIII Triatlo Jovem da Amora. A prova decorreu em três segmentos: natação, ciclismo e corrida. O percurso começou com natação em águas abertas, seguida de um trajecto em bicicleta e terminou com corrida.