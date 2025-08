Triatlo da Casa do Benfica de Abrantes em destaque no Triatlo de Ponte de Sor

A equipa de Triatlo da Casa do Benfica de Abrantes esteve em destaque no 1.º Triatlo de Ponte de Sor, que correspondeu à 2.º etapa do Campeonato Litoral e Interior Centro. A competição decorreu na Zona Ribeirinha desta cidade, reunindo mais de 150 atletas. Num percurso particularmente exigente, que incluiu 750 metros de natação, 21 quilómetros de ciclismo e 4,6 quilómetros de corrida, a formação abrantina demonstrou resiliência e espírito competitivo, garantindo no colectivo o 7.º lugar na classificação e dois lugares de destaque nos pódios individuais. A equipa técnica da Casa do Benfica em Abrantes sublinhou a evolução alcançada, explicando que o campeonato tem vindo a crescer em competitividade com a integração de mais uma região e a participação de novos clubes: “continuamos a evoluir, a consolidar a nossa presença e a mostrar que estamos no caminho certo”, sublinharam.