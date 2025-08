Exportações caem 1,3% no segundo trimestre, recuando pela primeira vez num ano

Quebra das exportações atingiu 1,7%, enquanto o acréscimo nas importações foi de 1,9%.

As exportações de bens caíram 1,3% no segundo trimestre, recuando pela primeira vez num ano, e as importações aumentaram 6,4%, em termos nominais e face ao período homólogo, segundo a estimativa rápida divulgada pelo INE. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), se excluídas as transacções TTE (transacções com vista a ou na sequência de trabalhos por encomenda, sem transferência de propriedade), a quebra das exportações atingiu 1,7%, enquanto o acréscimo nas importações foi de 1,9%. “Esta estimativa aponta para que as exportações de bens tenham recuado pela primeira vez desde o segundo trimestre de 2024, tendo a variação do primeiro trimestre de 2025 atingido +7,7% (+0,9% sem TTE)”, nota o INE. Já as importações de bens aumentaram pelo quinto trimestre consecutivo, embora tenham registado um “ligeiro abrandamento” face ao trimestre anterior, em que a variação homóloga foi de +7,0% (+5,8% quando excluídas as TTE).