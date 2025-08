Vai avançar projecto para requalificação do Centro Norte de Ourém

Intervenção em três lotes tem como objectivo corrigir aspectos de mobilidade, acessibilidade e qualidade urbana aquela zona central da cidade de Ourém.

Foram aprovadas em reunião do executivo municipal de Ourém as peças do procedimento concursal para a elaboração de um projecto de execução para a “Requalificação do Centro Norte de Ourém”, numa intervenção global dividida em três lotes, e que tem como principais objectivos corrigir aspectos de mobilidade, acessibilidade e qualidade urbana daquela zona central da cidade. O Lote 1 contempla a criação de uma zona de paragem para tomada e largada de passageiros, a abertura de um novo arruamento entre as ruas Dr. António Justiniano da Luz Preto e Gregório Correia, bem como a requalificação de troços das ruas Dr. Armando H. Reis Vieira e Dr. António Justiniano da Luz Preto Gregório Correia. O Lote 2 prevê a construção de um parque de estacionamento descoberto, adjacente à Escola Básica e Secundária de Ourém, contribuindo para a melhoria das condições de acesso e estacionamento na zona escolar. O Lote 3 incide na requalificação urbana das ruas envolventes ao Centro de Saúde de Ourém – a Norte (Rua do Centro de Saúde), a Este (Rua de Timor) e a Oeste (rua actualmente em terra batida). Entre os principais objectivos desta intervenção, destaque para a criação de uma área adequada para a circulação de transportes escolares, a instalação de uma nova zona de lazer equipada para os alunos, o alargamento da rede viária, a requalificação de arruamentos e parques de estacionamento degradados e a renovação das infraestruturas. Esta requalificação pretende não só melhorar a funcionalidade urbana e os acessos à zona escolar e ao centro de saúde, mas também qualificar o espaço público, reforçar a segurança e o conforto de peões, explica a autarquia através de um comunicado.