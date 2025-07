A MARANTE valoriza relações duradouras assentes na confiança mútua

Empresa de materiais de construção e decoração é um parceiro estratégico, com foco na inovação, responsabilidade e crescimento sustentável.

Em 2025, a MARANTE celebra 52 anos de actividade no comércio de materiais para construção e remodelação. Fundada em 1973, a empresa de Tomar tem-se destacado pela combinação entre qualidade, proximidade e conhecimento técnico, mantendo relações de confiança com clientes, fornecedores e colaboradores.

Ao longo das décadas acompanhou a evolução do sector, diversificando o portefólio de produtos, investindo em formação, tecnologia e melhoria contínua. Projectos como o + Digital e a implementação do sistema 5S reflectem o compromisso com a modernização e a eficiência, promovendo um ambiente de trabalho organizado e produtivo.

Com cerca de 40 colaboradores e uma estrutura flexível, a MARANTE alia solidez à agilidade, factor essencial para enfrentar os desafios de um mercado exigente.

O ano de 2025 é também marcado pela abertura de um novo espaço para a Loja 3, dedicada a materiais de construção, manutenção e bricolage, com uma vasta gama de produtos técnicos e soluções específicas para profissionais e particulares. Este novo investimento complementa a oferta da Loja 2, focada em revestimentos, pavimentos, sanitários e decoração.

Mais do que uma empresa, a MARANTE é uma família que valoriza relações duradouras e a confiança mútua. Aos 52 anos continua a afirmar-se como um parceiro estratégico, com foco na inovação, responsabilidade e crescimento sustentável, agradecendo a todos os que fazem parte desta história.