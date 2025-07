Tecnorém é um grupo de 14 empresas com actividades complementares

Expansão nasceu da necessidade de não estar dependente de outros para conseguir definir os prazos e as estratégias das obras.

O vasto portefólio da Tecnorém, uma das maiores referências do país no sector da construção civil e obras públicas, atesta a sua grande capacidade técnica, em todos os aspectos, nomeadamente planeamento, projecto, construção e manutenção, com obras de diferentes tipologias e dimensões, tanto no sector público como no privado.

Infraestruturas de educação, cultura e desporto, habitação, escritórios e comércio, hotelaria e turismo, infraestruturas industriais, restauro e reabilitação, infraestruturas de saúde e assistência, infraestruturas hidráulicas, ambientais e urbanas, executadas em todo o país, desde a fundação da empresa há 35 anos, falam por si.

De uma empresa inicial, de estrutura familiar e uma base de implantação local, a Tecnorém evoluiu para o actual grupo, composto por 14 empresas, assente numa equipa sólida, dinâmica e com elevado grau de profissionalismo, que integra mais de 800 profissionais.

O engenheiro Carlos Batista, fundador da Tecnorém, explica que a expansão constante do grupo nasceu da necessidade de diversificar para não estar dependente de outros e conseguir definir os prazos e as estratégias das obras.

“Nós, actualmente, temos controlo sobre tudo o que fazemos. Se um cliente no Algarve tiver um problema nos seus quadros eléctricos, temos condições para ir lá resolver a questão. Esta nossa política de trabalho permite criar fidelização com os clientes. Temos particulares com quem trabalhamos há mais de 30 anos”, referiu no final do ano passado quando a Tecnorém recebeu o Galardão Excelência Empresarial, atribuído por O MIRANTE.

As empresas e marcas que constituem a Tecnorém desenvolvem actividades na área da energia e climatização, engenharia e ambiente, projecto de arquitectura e engenharia, indústria de madeiras, equipamentos na área da saúde, imobiliária, mecânica, equipamentos de hotelaria e soluções de manutenção.

O Grupo Tecnorém dá grande atenção à contratação e ao bom ambiente na empresa. Procura contratar jovens que estejam a sair da faculdade para começarem a sua carreira e tenta integrá-los na dinâmica da empresa desde o início. Muitos são aceites para fazer estágios de Verão e quando terminam o curso é-lhes dada oportunidade de entrarem no mercado de trabalho.

O fundador do Grupo também começou a trabalhar após a faculdade, numa construtora da área de Leiria e só dez anos mais tarde decidiu aventurar-se por conta própria.

Continua a trabalhar para fazer crescer as suas empresas e contribuir para o desenvolvimento do país e considera que são cada vez mais necessários empreendedores enérgicos e pessoas que arrisquem.