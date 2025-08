Estrada Nacional 118 – Samora Correia

Na Estrada Nacional 118, junto a um dos acessos da Urbanização do Belo Jardim, em Samora Correia, decorreram há alguns meses obras de requalificação do espaço público. A pequena intervenção permitiu a criação de passeios num dos lados da via, no entanto, no sentido Benavente-Samora Correia ficou por repor o sinal de passagem de peões. Não custava nada acrescentar o sinal e dar uma nova pintura na passadeira.