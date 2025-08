Abrigos para passageiros e novas medidas de trânsito foram tema no Sardoal

Na reunião de câmara do Sardoal, no dia 23 de Julho, o vereador Pedro Duque alertou para a falta de condições do abrigo para os jovens que apanham o autocarro escolar em Andreus e defendeu também a implementação de novas medidas de controlo do tráfego na aldeia. Em resposta, o presidente da câmara, Miguel Borges, garantiu que ambos os assuntos estão já a ser analisados pelo executivo.

O vereador da oposição sublinhou que em dias de mau tempo, muitos jovens acabam por ficar expostos por falta de espaço no actual abrigo, especialmente tendo em conta que a aldeia tem tido um crescimento populacional nos últimos anos. O autarca sugeriu também uma reavaliação das medidas de controlo de trânsito na aldeia, afirmando que o tráfego na localidade tem aumentado, por via da Estrada Nacional 2 e também por causa do aumento populacional. “O projecto de trânsito elaborado anteriormente foi numa altura diferente e, entretanto, a localidade cresceu. São necessárias novas medidas, como a instalação de bandas sonoras na estrada”, sugeriu.

O presidente da câmara explicou que as medidas actuais de trânsito foram definidas com base num estudo técnico realizado por uma empresa especializada, destacando que eventuais alterações só podem ser feitas com avaliação técnica adequada, para evitar riscos e responsabilidades legais. Já sobre a sugestão de instalar bandas sonoras, Miguel Borges aponta que, embora esta solução seja pedida com frequência por habitantes, também é uma medida que gera sempre incómodo para os residentes, principalmente durante a noite. Ainda assim, informou que o município está em contacto com uma empresa para realizar um estudo global ao trânsito no Sardoal, que deverá incluir Andreus.

Quanto aos abrigos para passageiros, Miguel Borges reconheceu que com o crescimento da população, o abrigo localizado no largo da aldeia tornou-se insuficiente. A autarquia está a analisar a instalação de um novo abrigo, mas o autarca confessa que o processo tem sido desafiante devido a questões de segurança e impacto da localização do abrigo. “Estamos a estudar qual a melhor solução, mas há várias questões a considerar, desde o lado da estrada em que ficará um novo abrigo até à eventual eliminação de lugares de estacionamento que pode causar”, concluiu.