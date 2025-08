Berta Charréu candidata-se à Junta de Glória do Ribatejo pelo PS

O Partido Socialista anunciou Berta Charréu como candidata à presidência da Junta de Freguesia de Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos. Com 53 anos, a advogada tem vindo a destacar-se na vida autárquica e no associativismo, sendo uma das fundadoras da actividade de patinagem no concelho. A candidata afirma querer continuar a cuidar da freguesia “com atenção e carinho” e enaltece a união em torno do património cultural da terra.