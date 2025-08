Bloco de Esquerda e Livre coligados nas autárquicas em Santarém

O Bloco de Esquerda e o Livre vão concorrer em coligação no concelho de Santarém nas eleições autárquicas de 12 de Outubro. A coligação Santarém Cidadã – Livre/Bloco nasce de um “encontro de vontades” e “teve como ponto assente a apresentação à população de Santarém de uma alternativa política na condução dos destinos do município, que privilegie a participação cidadã e novas políticas públicas de resposta aos principais problemas do concelho”. A coligação vai, em breve, apresentar as e os cabeças-de-lista aos diversos órgãos autárquicos.