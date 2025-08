Bruno Gomes recandidata-se pelo PS à Câmara de Ferreira do Zêzere

Bruno Gomes é presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere desde 2021 e candidata-se com o lema “quatro anos que fizeram a diferença”.

O actual presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes (PS), confirmou a recandidatura ao cargo nas próximas eleições autárquicas. O autarca, de 40 anos, que venceu as eleições em 2021 e que se recandidata com o lema “quatro anos que fizeram a diferença”, disse à Lusa que o mote de campanha “reflecte o trabalho realizado” no mandato anterior e o “compromisso com a continuação de um projecto de progresso e proximidade”. O candidato socialista, que destronou em 2021 uma governação social-democrata que vigorava desde 1976, elencou alguns dos objectivos alcançados durante o presente mandato, da saúde à economia, do desporto ao turismo, do associativismo à habitação.

“Revertemos a tendência de diminuição da população, concluímos a revisão do Plano Director Municipal, requalificámos o espaço público de Dornes e a icónica Torre Pentagonal, temos em construção a estrutura de apoio à praia fluvial da Bairrada/Bairradinha e uma nova Escola EB 2,3/S, transferimos competências para as juntas de freguesia, afirmámos culturalmente o concelho e somos uma referência na captação de fundos comunitários, tendo captado mais de 20 milhões de euros para a concretização de investimentos em áreas prioritárias”, destacou.

O candidato destacou ainda a importância de “políticas sociais que criem oportunidades reais para os jovens e para todas as famílias”, reforçando o apoio à população sénior como “pilar essencial para o desenvolvimento equilibrado e inclusivo” do concelho.