Carlos Duarte cabeça de lista da CDU na freguesia de Riachos

Carlos Duarte, 61 anos, é o primeiro candidato da CDU à Assembleia de Freguesia de Riachos, no concelho de Torres Novas. O candidato é operador principal de hipermercado e promete a permanente defesa dos riachenses e da vila que construíram e dão vida. Diz que é urgente a recuperação e melhoramento da Casa do Povo de Riachos e defende que a utilização dos espaços públicos, como o Pavilhão Desportivo, deve estar acessível à população, sem todos os constrangimentos que impedem a sua livre utilização. Acrescenta que as estradas e as ruas de Riachos têm de ser urgentemente recuperadas.