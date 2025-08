CDU apresenta Valdemar Lopes como candidato à freguesia da Fajarda

A CDU anunciou Valdemar José Lopes como candidato à presidência Junta de Freguesia da Fajarda, no concelho de Coruche. Com 50 anos, o cabeça de lista é natural do concelho e cresceu na Fajarda, à qual continua ligado profissional e pessoalmente. Empregado de restaurante, desempenhou durante 30 anos a função de carteiro, o que lhe permitiu conhecer a freguesia “ao detalhe”, segundo a CDU. Paralelamente, sempre esteve envolvido na defesa dos direitos dos trabalhadores, tendo feito parte da direcção do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações e da direcção da União dos Sindicatos de Santarém. Na Fajarda integrou a direcção da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva da Fajarda (ARCDF) e foi tesoureiro da Junta de Freguesia entre 2009 e 2013. Também participou em várias lutas sociais no concelho, como a oposição ao encerramento do posto dos CTT no Couço, à perda de valências no tribunal de Coruche e à degradação dos serviços no Centro de Saúde local.