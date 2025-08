CDU apresentou candidatos ao município de Benavente com apelo ao trabalho colectivo

A CDU apresentou os seus candidatos aos órgãos autárquicos do município de Benavente, numa cerimónia que decorreu no dia 25 de Julho no Parque 25 de Abril. O evento contou com a presença de dezenas de pessoas e serviu para divulgar oficialmente os candidatos aos órgãos autárquicos. Paulo Reis, candidato à presidência da assembleia municipal, foi o primeiro a intervir e defendeu o papel do órgão como “a casa da democracia local mas também a casa de todos os que vivem, trabalham e lutam neste concelho”.

Hélio Justino, cabeça de lista à Câmara Municipal de Benavente, evocou os seus tempos no executivo da freguesia de Samora Correia e recordou com emoção os colegas de vereação e todos os que marcaram o seu percurso político. Fez questão de prestar homenagem a António José Ganhão, figura histórica da CDU em Benavente, que considerou uma referência fundamental, e a Carlos Coutinho, actual presidente da autarquia e mandatário da sua candidatura, a quem chamou de “um exemplo”.

O encerramento coube a Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, que elogiou a aposta da CDU no concelho e o trabalho autárquico desenvolvido ao longo dos anos. A coligação liderada pelo PCP governa os destinos do município de Benavente desde 1979, sendo uma das autarquias emblemáticas do partido a nível nacional.