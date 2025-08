Coligação PSD/CDS apresentou lista à Câmara de Tomar e inaugurou sede de campanha

A lista liderada por Tiago Carrão tem como número dois Sandra Cardoso, arquitecta e técnica superior de Urbanismo no Município de Ourém.

A AD Tomar – Coligação PSD/CDS apresentou a equipa candidata à câmara municipal nas próximas eleições autárquicas e inaugurou a sede de campanha ao final de tarde de sexta-feira, 25 de Julho. Tiago Carrão, actual vereador, é o número um da lista e vai ter como número dois, Sandra Cardoso, arquitecta e técnica superior de Urbanismo no Município de Ourém. Em terceiro lugar surge Célia Bonet, presidente do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, e em quarto lugar está Ricardo Carlos, actual deputado da Assembleia da República.

A lista fica completa com Elisabete Gameiro, Beatriz Honório, Telmo Farinha, Manuel Carlos, Isabel Conceição, Duarte Joaquim, Paulo Faria, Patrícia Caetano, Gonçalo Pereira e Daniel Silva. Foi ainda anunciado o nome de Beatriz Guilherme como mandatária da Juventude. A apresentação decorreu na Sala da Central Eléctrica do Complexo Cultural da Levada, contando com a presença de Gonçalo Matias, ministro Adjunto e da Reforma do Estado. Seguiu-se uma arruada em direcção à Rua Marquês de Pombal, onde foi inaugurada a sede de campanha, no edifício da antiga Farmácia Central.