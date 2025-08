Construção de laboratório de conservação e restauro em VFX vai ficar mais cara

Depois de um primeiro concurso público lançado em Maio, que ficou deserto, para a empreitada de construção do laboratório de conservação e restauro e de reservas museológicas de Vila Franca de Xira, o município deliberou voltar a levar o projecto a concurso público, desta vez com um aumento do custo em 250 mil euros.

A empreitada, segundo a proposta votada em reunião de câmara, aumentou o preço da obra de um milhão e 250 mil euros iniciais para um milhão e 500 mil euros. No primeiro concurso nenhuma empresa achou vantajoso o preço fixado para a empreitada, o que leva o executivo a acreditar que, desta vez e com este novo valor, será possível encontrar quem possa fazer os trabalhos. A obra tem um prazo de execução previsto a rondar os 480 dias.

A intervenção, recorde-se, prevê a reabilitação do antigo edifício situado na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, dotando-o das condições necessárias para os trabalhos de conservação e restauro do espólio dos museus municipais, que hoje acontece na Quinta da Piedade na Póvoa de Santa Iria. A nova infraestrutura permitirá melhorar significativamente as condições de trabalho dos técnicos municipais e valorizar a actividade museológica. Além disso, o projecto também vai permitir aumentar o espaço de reservas do Museu do Neo-Realismo, que se encontra adjacente ao edifício a ser reabilitado. A ligação entre os dois imóveis será feita pela fachada posterior.

O novo edifício, recorde-se, vai ser estruturado em três pisos: no rés-do-chão uma entrada dos funcionários pelo número 80, um núcleo de escadas de comunicação com os pisos superiores e uma bancada de trabalho. Neste piso, estarão localizadas a Sala de Reserva Museológica e a Sala de Quarentena e Manutenção de Produtos Químicos. No primeiro piso ficará o laboratório de Conservação e Restauro de Objectos de Grandes Dimensões, a chamada área húmida e de lavagem, área administrativa e de pesquisa, além de uma secção destinada a registos fotográficos e documentação. Por fim, o segundo piso contará com o laboratório de conservação e restauro de documentos, uma sala de armazenamento de produtos, sala de higienização de documentos e inventário, uma pequena copa e uma instalação sanitária.