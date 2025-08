Dirigente de associação de Samora Correia renuncia ao cargo por sentir condicionamento político

O vogal da direcção da Associação de Jovens de Samora Correia (AJSC), André Martins Porto, renunciou ao cargo no dia 21 de Julho, afirmando tratar-se de um “acto de responsabilidade”. O também candidato do Partido Socialista à Assembleia Municipal de Benavente justifica a decisão com o receio de que a sua ligação partidária pudesse condicionar a actuação da associação junto da Câmara Municipal de Benavente. Como exemplo, aponta a ausência de resposta institucional a um pedido de apoio, enviado em Maio, para a realização de uma sessão de cinema ao ar livre em Samora Correia. “Recuso ser o pretexto que bloqueia um projecto maior do que qualquer agenda individual”, escreve na carta de renúncia, onde assegura que continuará a colaborar pontualmente com a AJSC.