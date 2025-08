Gonçalo Esteves é candidato independente à Junta de Salvaterra de Magos

O Movimento Independente Juntos Fazemos + anunciou Gonçalo Esteves como candidato à presidência da Junta de Freguesia de Salvaterra de Magos nas eleições autárquicas de 2025. Gonçalo Esteves é licenciado em Gestão de Empresas e trabalha há mais de 20 anos na Divisão Financeira da Câmara de Salvaterra de Magos. É também deputado independente na assembleia municipal, o que lhe confere, segundo a candidatura, um profundo conhecimento da realidade local e das responsabilidades do poder autárquico.

Natural de Salvaterra de Magos, o candidato afirma que é a ligação às suas raízes e à comunidade que o motiva. “Salvaterra de Magos é o lugar onde cresci, onde me formei como pessoa e onde construí o meu percurso”, sublinha. Gonçalo Esteves integra a equipa liderada por Helena Neves, candidata à presidência da Câmara de Salvaterra de Magos, com quem partilha o espírito de entrega e a visão de um concelho mais justo e humano.