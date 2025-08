Ortelinda Graça é mandatária da CDU em Coruche

A Coligação Democrática Unitária (CDU) anunciou que Ortelinda Graça será a mandatária das suas candidaturas aos órgãos autárquicos no concelho de Coruche. Professora durante 35 anos nas freguesias de Santa Justa e Couço, onde iniciou funções com o curso de Magistério Primário e mais tarde se licenciou em Educação de Adultos e Animação Comunitária pela Escola Superior de Educação de Santarém, assumiu também a coordenação do Ensino Recorrente em Coruche.

Na política, Ortelinda Graça tem um percurso iniciado em 1989, ano em que começou a exercer funções na Junta de Freguesia do Couço, tendo desempenhado diversos cargos, desde secretária e tesoureira do executivo até presidente da Junta, função que ocupa desde 2013. No mesmo ano passou também a integrar o Conselho Geral da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE). A nível municipal, foi candidata da CDU à presidência da Câmara de Coruche em 2009, ano em que assumiu o cargo de vereadora. A nível nacional, integrou as listas da CDU à Assembleia da República por duas vezes, em 2005 e 2024.