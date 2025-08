Património da Póvoa de Santa Iria com obras previstas para 2026

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira está a realizar sondagens arqueológicas na Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, tendo em vista os trabalhos de reabilitação da Lapa do Senhor Morto e do Oratório de São Jerónimo. A autarquia explica a O MIRANTE que a realização das sondagens obrigou à remoção da cobertura do Oratório de São Jerónimo, a qual será posteriormente reposta, substituída por uma nova estrutura, de forma a garantir a salvaguarda deste património cultural até ao início da intervenção de reabilitação.

Recorde-se que o projecto de reabilitação foi submetido ao Instituto do Património Cultural, entidade que, em Fevereiro deste ano, aprovou o documento de forma condicionada, uma vez que solicitou a realização de sondagens arqueológicas prévias. Os trabalhos de reabilitação da Lapa do Senhor Morto, do Oratório de São Jerónimo e dos jardins conexos só podem ser iniciados após nova aprovação do projecto de execução da câmara por parte do Instituto do Património Cultural. De acordo com a autarquia, o objectivo é que os trabalhos de reabilitação decorram nos anos de 2026 e 2027.