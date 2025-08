PS de Abrantes com renovação das suas listas mantém confiança em Manuel Valamatos

Partido Socialista de Abrantes apresentou listas aos órgãos municipais, com a presença de uma dezena de novos cabeças de lista. Manuel Valamatos afirma ter a mesma energia para continuar a liderar o município.

A apresentação das listas do PS de Abrantes juntou mais de 500 apoiantes na Quinta das Oliveiras, marcando o arranque simbólico da campanha, com o lançamento do lema “Mais Abrantes”, que se afirma como continuação do projecto político a 12 anos, iniciado em 2021 sob o mote “Abrantes Vale Mais”. Manuel Valamatos, actual presidente da autarquia, continua a ser a figura principal deste projecto. “Recandidato-me com a mesma energia de sempre. Com a mesma vontade de andar na rua, de ouvir, de decidir, de unir. Com a mesma certeza de que vale a pena lutar todos os dias pela nossa terra”, disse, acrescentando acreditar “profundamente que este projecto é de muito longe o mais preparado, o mais competente, o mais sério e o mais próximo das pessoas”, refere

Com uma forte renovação nas suas listas, o PS Abrantes apresentou dez novos cabeças de lista às freguesias e propõe uma nova liderança para a assembleia municipal, com o advogado Arlindo Chambel. Os candidatos às juntas são João Marques (Abrantes e Alferrarede), João Claro (Aldeia do Mato e Souto), Carla Peixe (Alvega e Concavada), Luís Dias (Bemposta), Elisabete Jorge (Carvalhal), Natália Teodoro (Fontes), Cremilde Mendes (Martinchel), Paula Lopes (Mouriscas), Rui Gonçalves (Pego), Célia Lopes (Rio de Moinhos), Amílcar Alves (São Facundo e Vale das Mós), Luís Valamatos (São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo) e Sérgio Lopes (Tramagal).