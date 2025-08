Rita Sousa candidata-se à Câmara de Ourém pelo Chega

Candidata Rita Sousa considera poder ajudar a população do concelho de Ourém. Esta é a primeira vez que está a candidatar-se a um cargo político.

A cabeça de lista do Chega à Câmara de Ourém nas próximas eleições autárquicas é Rita Sousa, que considera poder ajudar a população e contribuir para a mudança que o país precisa, disse a candidata à Lusa. “Aceitei este desafio porque considero que posso ajudar, de alguma forma, a população na mudança que Portugal precisa neste momento”, afirmou Rita Sousa, de 51 anos, intermediária de crédito. Embora a elaboração do programa eleitoral ainda esteja numa fase embrionária, Rita Sousa adiantou que, entre as suas prioridades, vai estar a saúde, as acessibilidades rodoviárias e as infraestruturas.

No caso da saúde, a candidata referiu a falta de médicos e o funcionamento aquém do centro de saúde da sede de concelho, pelo que este “será um dos objectivos a explorar”. Já ao nível das acessibilidades, Rita Sousa exemplificou a necessidade de uma ligação directa do Itinerário Complementar 9 à Auto-estrada do Norte (A1) e, no âmbito das infraestruturas, referiu a concretização do “saneamento básico onde ainda é inexistente”. Nesta que é a sua primeira experiência política, a candidata traçou como objectivo eleitoral “ter um bom resultado”. Confiante de que o Chega vai conseguir ser uma surpresa naquele município, a cabeça de lista declarou que a eleição de dois vereadores “já era um excelente resultado”. “Nós temos tido ‘feedback’ muito bom da população em geral. Nas legislativas, já tivemos um ‘feedback’ muito bom”, declarou Rita Sousa, referindo que o partido foi a segunda força política mais votada no concelho.

Nas últimas autárquicas, em 2021, a coligação PSD/CDS-PP conquistou seis mandatos e o PS um na câmara. O actual presidente, Luís Albuquerque, é recandidato a um terceiro e último mandato nas próximas autárquicas, previstas para Setembro ou Outubro.