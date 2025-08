Alambi exige controlo das plantações ilegais de eucaliptos em Montejunto

A Alambi pronunciou-se contra a falta de medidas concretas no Plano de Gestão da Serra de Montejunto, actualmente em consulta pública. A associação alerta para plantações ilegais de eucaliptos e riscos acrescidos de incêndio florestal.

A Associação para a Defesa do Ambiente e do Património do Concelho de Alenquer (Alambi) já se pronunciou sobre o Plano de Gestão da Zona Especial de Conservação (ZEC) da Serra de Montejunto, em consulta pública até 31 de julho. A associação ambiental apresentou à Agência Portuguesa do Ambiente um conjunto de propostas para reforçar a protecção desse território integrado há 25 anos na Rede Natura 2000.

Entre as sugestões, destaca-se a proposta de rastreamento da legalidade das plantações de eucalipto na serra, dado que o próprio plano reconhece que ocorreram plantações ilegais mesmo após a revisão legislativa de 2018. A Alambi alerta também para o risco crescente de incêndio em eucaliptais envelhecidos e critica a ausência de medidas claras para a sua reconversão.

A associação defende ainda a criação de um cadastro actualizado da ZEC, com identificação dos proprietários dos terrenos, para facilitar a sua envolvimento na gestão da área protegida. Sublinha também a necessidade de reforçar a presença de floresta autóctone, que hoje representa apenas 1,2% da ZEC, propondo a recuperação de 554 hectares com base no antigo Plano de Arborização de 1957.

Outras críticas apontam para a plantação recente de pinheiros numa zona de carvalhal em regeneração natural, uma decisão que a Alambi considera contrária ao bom senso e à história da própria gestão florestal em Montejunto, e para a falta de calendarização e objectividade nas medidas previstas para controlo de espécies invasoras e fiscalização ambiental.