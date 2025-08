Alenquer distribui 60 mil euros por 22 associações culturais

A Câmara Municipal de Alenquer vai atribuir 60 mil euros a 22 associações culturais legalmente constituídas no concelho, no âmbito do apoio à actividade regular de carácter cultural. A distribuição do apoio teve por base os critérios definidos no Regulamento Municipal de Apoio às Colectividades e ao Associativismo.

Entre as entidades apoiadas destacam-se a Sociedade Filarmónica União e Progresso de Abrigada, com 8.668€, a Sociedade Filarmónica Olhalvense, com 8.392€, e a Sociedade União Musical Alenquerense, com 6.276€. Outras associações, como a Associação Musical de Cabanas de Torres (6.337€) e o R.F. Carregado (4.680€), também receberam apoios significativos.