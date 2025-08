Arguido por tráfico de droga e posse ilegal de armas em Alenquer

A GNR deteve, no dia 21 de Julho, um homem de 32 anos por suspeita de tráfico de droga e posse ilegal de armas, em Alenquer. No âmbito de uma acção de patrulhamento, os militares da Guarda detectaram a presença de uma viatura cujo condutor evidenciava um comportamento suspeito e abordaram o indivíduo. Após diligências policiais, a GNR confirmou que o suspeito se encontrava na posse ilegal de uma arma de fogo e de substâncias ilícitas. A operação incluiu ainda o cumprimento de um mandado de busca domiciliária e a realização de uma busca ao veículo, que culminaram na detenção do suspeito e na apreensão de uma espingarda, uma caçadeira, uma arma de ar comprimido, uma pistola, uma arma branca, uma lâmina de arma branca, 36 munições, 60 doses de haxixe, 20 doses de cocaína, um telemóvel, uma balança de precisão e 130 euros em numerário. O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Ministério Público.