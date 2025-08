Atleta de Marinhais sagra-se Campeão Nacional Militar de Triatlo

Márcio Neves, natural de Marinhais, sagrou-se pela terceira vez campeão nacional militar de triatlo ao vencer o I Triatlo de Ponte de Sôr. Em representação da equipa Quitério TriPeniche, o atleta voltou a erguer mais um título nacional, depois de ter sido campeão nacional de triatlo longo, em Junho.

Esta foi a terceira vez que o sargento-ajudante se sagrou campeão nacional militar, numa prova em que contou com a presença do irmão. Valdo das Neves, também natural de Marinhais e representando a Quitério TriPeniche, alcançou o primeiro lugar no escalão 45-49, o segundo posto no escalão de veteranos militar e o sétimo na classificação geral.