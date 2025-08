Azambuja dá 22 mil euros para agrupamentos comprarem kits escolares

O executivo da Câmara de Azambuja aprovou a atribuição de um apoio de 22.380 euros para os agrupamentos de escolas do concelho, para a aquisição de 1.492 kits escolares. Esta proposta prevê ainda a atribuição de vales, para aquisição de 422 kits no valor global de 6.330 euros, destinados aos alunos do ensino especial e da rede solidária e privada. O valor estabelecido por kit fixou-se nos 15 euros, “dado o aumento significativo dos preços dos materiais escolares”, justificou o município. A medida traduz-se na continuidade das medidas de apoio social destinadas às famílias do concelho no que concerne à educação. Ainda na área da educação, foi deliberado, na mesma reunião, autorizar a atribuição de cadernos de actividades, de forma gratuita, a todos os alunos do primeiro ciclo do ensino básico (do primeiro ao quarto ano), independentemente de terem, ou não, escalão de Segurança Social. Esta medida abrange, igualmente, os alunos do segundo ciclo do ensino básico (quinto e sexto ano) que sejam beneficiários de escalão A.