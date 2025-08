Câmara de Sardoal avança com obras de eficiência energética no complexo desportivo e piscina

Município de Sardoal submeteu candidatura para melhorar a eficiência energética do complexo desportivo e piscina municipal, incluindo já a substituição dos holofotes por tecnologia LED.

O presidente da Câmara Municipal de Sardoal, Miguel Borges, anunciou, na última reunião camarária de 23 de Julho, que foi submetida a candidatura para obras de eficiência energética no complexo desportivo e piscina municipal, num processo integrado que junta ambos os espaços. O autarca explicou que a candidatura foi incluída nos ITIs (Investimentos Territoriais Integrados) e que, como as intervenções individualmente não atingiam o valor mínimo exigido, foi necessário apresentar ambos os projectos em conjunto.

“As candidaturas tinham que ser superiores a 200 mil euros e, em separado, não eram. Por isso juntámos o parque desportivo e a piscina numa única candidatura”, explicou. Miguel Borges acrescentou que a substituição dos holofotes por iluminação LED, já realizada, será integrada como componente elegível desta candidatura.

“Foi um adiantamento que fizemos, mas vai entrar na candidatura como parte do projecto”, referiu, sublinhando que, assim que haja novidades sobre a aprovação, a autarquia avançará com as restantes intervenções previstas.