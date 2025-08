Candidaturas ao programa “Floresta Ativa” decorrem até 1 de Agosto

Está a decorrer, até 1 de Agosto, o período de candidaturas ao programa “Floresta Activa”, uma medida de apoio promovida pelo Fundo Ambiental e operacionalizada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

Até 1 de Agosto encontram-se abertas as candidaturas ao programa “Floresta Ativa”, uma medida promovida e financiada pelo Fundo Ambiental e operacionalizada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). A iniciativa destina-se a prédios ou parcelas inseridas em territórios considerados vulneráveis.

O apoio financeiro destina-se tanto a pessoas singulares como a entidades colectivas. No caso das candidaturas individuais, podem concorrer proprietários ou arrendatários cuja caderneta predial não exceda os 10 hectares, sendo o valor de apoio fixado em 650 euros por hectare. Já as candidaturas colectivas, dirigidas a Organizações de Produtores Florestais (OPF), beneficiam de um montante superior, correspondente a 800 euros por hectare. Os interessados em obter mais informações devem consultar o portal oficial do ICNF.