Coruche abre nova fase de venda de lotes no Parque Empresarial do Sorraia

A Câmara de Coruche lançou uma nova fase de venda de 18 lotes no Parque Empresarial do Sorraia, localizado na zona industrial do Monte da Barca Norte. Segundo a autarquia, os terrenos destinados a projetos de indústria, comércio e serviços estão disponíveis em hasta pública até 18 de agosto, com preços base correspondentes ao valor patrimonial tributário e lances mínimos de 500 euros. Os lotes integram uma área com 60 hectares, junto às estradas nacionais 114 e 119 e à linha ferroviária Setil–Vendas Novas, a menos de uma hora de Lisboa, e oferecem “todas as condições para a instalação de unidades industriais, comerciais e de serviços, com arruamentos, redes de água, saneamento, eletricidade, telecomunicações e espaços verdes já preparados”, lê-se na nota. Ainda de acordo com a Câmara de Coruche, a iniciativa insere-se na estratégia de desenvolvimento económico local, que inclui também a incubadora municipal Startup Coruche Empreende, vocacionada para projectos inovadores e ‘startups’.