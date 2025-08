DIREITO DE RESPOSTA: Esclarecimentos do administrador da Ecolezíria

Na sequência de artigo por vós publicado na edição de 24/07/2025, intitulado “Dionísio Mendes traiu gratidão de autarcas que lhe deram a mão para administrador da Ecolezíria”, venho solicitar a divulgação dos seguintes esclarecimentos relativos à minha situação profissional, ao abrigo do direito de resposta.

Em outubro de 2013 terminei o meu ciclo autárquico de 12 anos por ter atingido o limite legal de mandatos, como independente eleito nas listas do Partido Socialista em Coruche. Passei então à condição de funcionário público aposentado.

Em Fevereiro de 2014 fui convidado pelo Pedro Ribeiro, presidente da Resiurb, que na altura detinha 51% do capital da Ecolezíria, sendo os restantes 49% detidos por privados (Grupo Lena e Suma) para assumir o cargo de administrador executivo da Ecolezíria.

Suspendi a minha aposentação e passei a ser remunerado de acordo com a lei, com o vencimento idêntico ao de Vereador municipal. Tive na altura convites do sector privado, mas optei por voltar ao activo numa empresa intermunicipal que presta serviço público.

Em Novembro de 2014, conforme titulou o Mirante, os privados foram afastados da empresa e a Ecolezíria passou a ser detida a 100% pelos municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Coruche e Salvaterra de Magos.

A partir de Fevereiro de 2020, as Câmaras de Almeirim e Coruche, através de contrato de gestão delegada, transferiram para a Ecolezíria a recolha em baixa dos resíduos urbanos. No ano de 2025, a Câmara de Alpiarça tomou a mesma decisão.

As competências da Ecolezíria foram sendo ampliadas e neste momento faz a recolha seletiva em 6 concelhos, a recolha em baixa dos resíduos urbanos em 3 concelhos e faz a recolha porta a porta, de papel e embalagens em aproximadamente 1.500 fogos, em 5 concelhos. Ainda este ano arrancará a recolha de bioresíduos, porta a porta e no canal horeca, em Alpiarça, Almeirim e Coruche. A Ecolezíria gere ainda os ecocentros/ estações de transferência de Almeirim/ Raposa, Cartaxo, Coruche e Salvaterra de Magos.

No âmbito de um programa de incentivos à compostagem foram distribuídos cerca de 5.000 compostores domésticos e instalados 5 compostores comunitários em parceria com as Juntas de Freguesia de Benfica do Ribatejo, Muge, Pontével, Glória do Ribatejo e Alpiarça. A Ecolezíria dispõe de 16 camiões de recolha, 5 viaturas ligeiras e emprega cerca 75 funcionários, sendo o orçamento anual de cerca de quatro milhões e setecentos mil euros.

Durante o período de 2014 a 2025, o meu mandato de administrador executivo foi renovado sucessivamente após cada eleição autárquica, por unanimidade. A administração da empresa nestes anos foi detida pelos senhores presidentes de Almeirim, Benavente e Salvaterra de Magos.

Antes de apresentar a minha candidatura independente pelo movimento Volta Coruche / 25, em 31 de Maio de 2025, coloquei o meu lugar à disposição e foi-me reiterada a confiança pessoal e política para continuar a exercer as funções de administrador executivo.

Após a formalização da entrega da candidatura no Tribunal, deixarei as minhas funções na Ecolezíria e passarei novamente à minha condição de aposentado.

Dionísio Mendes