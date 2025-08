Empresário detido por burlas tinha frota de luxo de mais de um milhão de euros

Operação da GNR resultou na apreensão de seis viaturas de luxo, algumas das quais fotografadas no posto de Samora Correia.

Um empresário de 52 anos foi detido pela GNR por suspeitas de burla e abuso de confiança, no âmbito de uma investigação que levou à apreensão de seis viaturas de luxo, avaliadas em mais de um milhão de euros. A operação, conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Coruche, teve origem numa denúncia relacionada com um negócio realizado em Benavente, em Março. O suspeito foi detido em Albufeira, onde reside e é proprietário de um restaurante. A GNR realizou ainda buscas a um stand de automóveis no Seixal, igualmente ligado ao empresário.

Foram apreendidos veículos em vários distritos, incluindo Santarém, Lisboa, Viseu, Setúbal, Braga e Coimbra. Entre os bens apreendidos estão um Porsche, um Chevrolet Camaro descapotável, uma mota, computadores e telemóveis. Algumas das imagens dos carros foram captadas no quartel da GNR em Samora Correia. O homem foi ouvido pelo Ministério Público e ficou em liberdade, sujeito a termo de identidade e residência. O processo seguiu para o Tribunal de Santarém.