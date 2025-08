Gala de Apresentação do Guia Michelin 2027 no Centro de Portugal

Informação divulgada pela Turismo Centro Portugal, que não revelou o local

A Gala de Apresentação do Guia Michelin Portugal, em 2027, vai decorrer no Centro de Portugal. A informação foi dada pela Turismo Centro Portugal. Esta será a quarta vez que se realiza a edição portuguesa do evento mais prestigiado da gastronomia internacional, e a primeira vez que terá o Centro de Portugal como palco, em local ainda não revelado. Uma escolha que representa um reconhecimento claro da evolução, qualidade e autenticidade da oferta gastronómica da região.

“Acolher mais um evento de referência é motivo de grande satisfação para o Centro de Portugal. Esta decisão reconhece o excelente trabalho que tem vindo a ser feito no sector em toda a região e motiva-nos a continuar a valorizar o que nos torna únicos”, refere a vice-presidente da Turismo Centro Portugal, presente na conferência de imprensa de dia 23 de Julho, onde foi feito o anúncio.