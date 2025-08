GNR apreende 640 quilos de papoila com codeína em Vialonga

A GNR, através da Unidade de Acção Fiscal (UAF), apreendeu em Vialonga, Vila Franca de Xira, 640 quilogramas de papoila seca com vestígios da substância estupefaciente codeína. Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana refere que a apreensão ocorreu durante uma acção de fiscalização no concelho de Vila Franca de Xira, durante a qual os militares interceptaram uma carga “devidamente acondicionada e embalada para transporte”.

Segundo a nota, após análise, foi possível apurar “que as papoilas apreendidas acusaram a existência de uma substância designada por codeína”, o que levou à elaboração de um auto de notícia por tráfico de estupefacientes. Os factos foram comunicados ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Vila Franca de Xira.